Milas'ta çıkan rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek yayılıyor
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye'deki kavurucu sıcaklar Akdeniz başta olmak üzere birçok noktada yangınların çıkmasına neden oluyor. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormanın derinliklerine ulaştı.
Muğla Milas'tan gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kavurucu sıcakların başlamasıyla Türkiye'nin ciğerleri olarak geçen ormanlardan alevler yükseliyor.
MİLAS RÜZGARLARI YANGINI YAYIYOR
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.
Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.
Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı