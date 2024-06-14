Milas'ta çıkan rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek yayılıyor

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'deki kavurucu sıcaklar Akdeniz başta olmak üzere birçok noktada yangınların çıkmasına neden oluyor. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormanın derinliklerine ulaştı.