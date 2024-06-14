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Milas'ta çıkan rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek yayılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'deki kavurucu sıcaklar Akdeniz başta olmak üzere birçok noktada yangınların çıkmasına neden oluyor. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormanın derinliklerine ulaştı.

Muğla Milas'tan gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Kavurucu sıcakların başlamasıyla Türkiye'nin ciğerleri olarak geçen ormanlardan alevler yükseliyor.

Milas'ta çıkan rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek yayılıyor - 1. Resim

MİLAS RÜZGARLARI YANGINI YAYIYOR 

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.

Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.

Milas'ta çıkan rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek yayılıyor - 2. Resim

Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı.

Milas'ta çıkan rüzgarın etkisiyle yangın büyüyerek yayılıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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