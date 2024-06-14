Kapalı otoparkta önce patlama, sonra yangın! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsviçre'de çok katlı bir binanın kapalı otoparkında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
İsviçre'nin Aargau kantonuna bağlı Nussbaumen'de bulunan bir binanın kapalı otoparkında akşam saatlerinde önce patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alevler kısa süre içerisinde diğer katlara yayılırken, büyük panik yaşandı. Bina sakinleri ise ekipler tarafından hemen tahliye edildi. Polisten yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Söndürme çalışmalarına 3 helikopter de destek verirken, yangın gece saatlerinde söndürülebildi. Binada ve park halindeki araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı