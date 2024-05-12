İsviçre 85 bin çalışan arıyor! Aylık asgari maaş 145 bin lira...

İsviçreli işe alım şirketi Addeco yayınladığı iş ilanında yabancı ülkelerden 85 bin kişinin işe alınacağını duyurdu. Arananlar arasında hemşire, doktor, teknisyen, bilgisayar uzmanlığı bulunuyor. Şartları sağlayan mültecilere 145 bin lira ödenecek.

Dünyanın en yüksek refaha sahip ülkelerinden biri olan İsviçre'de çalışan sıkıntısı yaşanıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, 2027 yılı sonuna kadar 85.000 mültecinin iş bulmasına ve 17.000 kişiye eğitim vermesine yardımcı olacağını ve hedefini daha önceki hedefinden yükselteceğini söylüyor.

Özellikle sağlık sektöründeki eksikliğini gidermek isteyen İsviçre, ilanda birçok farklı meslek grubunun alınacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşından kaçan mülteciler için bir istihdam programı oluşturan şirket, bu çalışmanın iş eksikliğini gidermeye yetmediğini belirtti.

İlanda ayrıca, çalışanlara ödenecek maaş skalasına da yer veriliyor. Ancak sığınmacı işçi olarak İsviçre'ye gitmek için gereken şartlar arasında belirli bir dil bilgisine sahip olma şartı var.

Müracaat edenlerin ikamet edebilecekleri bir ev de bulmaları gerekiyor.

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AYLIK 145 BİN LİRA MAAŞ VERİLECEK

İsviçre'de dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. İşçilerin saatlik asgari ücret 23 frangın üzerinde bulunuyor. Aylık asgari ücret ise 4 bin İsviçre Frangı ediyor. Bu da maaşların minimum 142 bin liradan başlayacağını gösteriyor.

Söz konusu ücret, İsviçre'nin ihtiyacı olan işçi talebini rekor seviyelere çıkarıyor.

HANGİ MESLEKLER

Hemşire: Yaşlı bakım ve hastanelerde çalışmak üzere hemşire alımı yapılıyor. Hemşirelerin en az lise mezunu olması ve mesleğiyle ilgili en az 2 yıllık tecrübeye sahip olması gerekiyor.

Doktor: Doktorların en az tıp fakültesi mezunu olması ve mesleğiyle ilgili en az 5 yıllık deneyime sahip olması gerekiyor.

Teknisyen: Elektrik, elektronik, makine gibi çeşitli alanlarda teknisyen alımı yapılıyor. Teknisyenlerin en az meslek lisesi mezunu olması ve mesleğiyle ilgili en az 2 yıllık deneyime sahip olması gerekiyor.

Bilgisayar uzmanı: Yazılım, donanım, ağ gibi çeşitli alanlarda bilgisayar uzmanı alımı yapılıyor. Bilgisayar uzmanlarının en az bilgisayar mühendisliği veya bilişim sistemleri gibi bir bölümden mezun olması gerekiyor.

Bu mesleklerden birine sahip olmaları halinde gerekli şartlara uygun şekilde başvuru yapabilirler.