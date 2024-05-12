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Eurovision'u İsviçre kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eurovision&#039;u İsviçre kazandı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen Eurovision 2024 şarkı yarışmasını İsviçre temsilcisi kazandı.

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale kalan 25 ülke, İsveç'te birincilik için şarkılarını seslendirdi. İsviçre, mutlu sona ulaşan taraf oldu.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ İSVİÇRE

Müzik, performans, eğlence ve heyecanla geçen 4 saatlik yarışmada İsviçre temsilcisi Nemo, "The Code" adlı şarkısıyla birinci oldu.
 
Eurovision'u İsviçre kazandı - 1. Resim

BARIŞ MESAJI

Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İSRAİL BİR ANDA ZİRVEYE ÇIKTI

Finalde şarkısını söylediği sırada seyirciler tarafından yuhalanan İsrail temsilcisi Eden Golan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda jüriden 52 puan alsa da halk oylamasında bir anda zirveye yerleşti. Daha sonra İsviçre, Hırvatistan Fransa ve Ukrayna'ya verilen oylarla 5. sıraya geriledi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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