Muhtar adayından aile boyu silah ticareti: Evinden çıkanlar pes dedirtti

İzmir'de düzenlenen nokta operasyonunda bir ailenin evinde silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili mahalle muhtar adayı olduğu öğrenilen Ç.U., babası M.U. ve eşi E.U. gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekipleri 3 ayrı adrese gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. Ekipler Ç.U.'nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ŞÜPHELİ MUHTAR ADAYI ÇIKTI

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.