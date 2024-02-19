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    • Haberler > Güncel > Muhtar adayından aile boyu silah ticareti: Evinden çıkanlar pes dedirtti

    Muhtar adayından aile boyu silah ticareti: Evinden çıkanlar pes dedirtti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Muhtar adayından aile boyu silah ticareti: Evinden çıkanlar pes dedirtti
    İzmir, Muhtar Adayı, Silah, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'de düzenlenen nokta operasyonunda bir ailenin evinde silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili mahalle muhtar adayı olduğu öğrenilen Ç.U., babası M.U. ve eşi E.U. gözaltına alındı. 

    İzmir'de polis ekipleri 3 ayrı adrese gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. Ekipler Ç.U.'nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

    Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    Muhtar adayından aile boyu silah ticareti: Evinden çıkanlar pes dedirtti

    ŞÜPHELİ MUHTAR ADAYI ÇIKTI

    Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Muhtar adayından aile boyu silah ticareti: Evinden çıkanlar pes dedirtti

    Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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