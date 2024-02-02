Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    &#039;Palalı Sabri&#039; silahlı saldırıda öldürüldü

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, çalışma başlattı.

    Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

    NE OLMUŞTU?

    "Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

    Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

    11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Güncel > 'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Adıyaman'da ölüm virajı bir tırı daha yuttu - GüncelÖlüm virajı bir tırı daha yuttuİstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! İki gemi çarpıştı - Güncelİstanbul Boğazı'nda korkutan anlarKırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış - GüncelKırıkkale'de faciadan dönüldüEski ve yeni ehliyet sahipleri için kritik uyarı! Son tarih belli oldu, bunu yapmayanlar trafiğe çıkamayacak - GüncelEski ve yeni ehliyet sahipleri için kritik uyarı! Son tarih belli oldu, bunu yapmayanlar trafiğe çıkamayacakÜşümesin diye aracına aldı! Cebinden para çıkarır gibi yaparak taksiciye ateş etti - GüncelCebinden para çıkarır gibi yaparak taksiciye ateş ettiMetroda bir bakan! Uraloğlu'yla yolculuk yapan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi - GüncelYolculuk yaptıkları ismi görünce şaşkına döndüler'Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı - Güncel'Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandıSınıf arkadaşlarından kahreden haber! Biri kalp krizinden öldü, diğeri cenazeden çıkınca kazada... - GüncelÖlümleri hem şoke etti hem hüzne boğdu'Ramazan Hoca'nın cenaze törenine on binlerce vatandaş katıldı - Güncel'Ramazan Hoca'nın cenaze törenine on binlerce vatandaş katıldıMSB duyurdu: Askerlik yerleri belli oldu - GüncelAskerlik yerleri belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...