'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldü

'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, çalışma başlattı.

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU?

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.