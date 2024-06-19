Rize'de Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi eşinin ölümü sonrasında tutuklandı! Evlilikteki detay kahretti

Rize'de yaşayan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşinin şüpheli ölümü sonrasında gözaltına alınmış, daha sonrasında da tutuklanmıştı. Feci ölümün ardından Samet Ekşi ve Aylin Ekşi'nin evliliklerindeki detay herkesi yasa boğdu.

Rize'de görev yapan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Rize Kalkandere'de meydana gelen olayın ardından Aylin Ekşi toprağa verildi.

AYDIN SAMET EKŞİ EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında yaşanan olayda Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, eşi Aylin Ekşi'nin (40) evde intihar ettiğini iddia ederek, olayla ilgili gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli Üsteğmen Ekşi, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş çıkarıldığı mahkemece eşini öldürme şüphesi ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYLİN EKŞİ'NİN CENAZESİ ARTVİN'E DEFNEDİLDİ

Eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Aylin Ekşi ise cenaze işlemleri için memleketi Artvin'e gönderildi. Aylin Ekşi için memleketi Artvin'in Borçka ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Erenler köyü camiinde öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aylin Ekşi aile kabristanlığına defnedildi.

EVLİLİKLERİNDEKİ DETAY HÜZÜNLENDİRDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Aylin Ekşi'nin eşi tarafından öldürülüp öldürülmediği çıkacak adli tıp raporlarının ardından kesinleşecek.

Öte yandan Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi ile Aylin Ekşi'nin Yalova'da tanıştığı, 22 Nisan 2024 tarihinde ise gerçekleşen nikah töreni ile evlendiği ortaya çıktı.

Ayrıca Aylin Ekşi'nin Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin 2. evliliği olduğu öğrenildi.