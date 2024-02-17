Sabiha Gökçen'de görülmemiş fiyat! 1 simit ve 1 meyve suyu 500 TL

Düzenleyen: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Şubat 2024 17:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2024 17:35 - Güncelleme:

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Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi

Daha önce hava limanında yapılan satışların fiyatları sık sık sosyal medyada gündem olurken son paylaşım tartışma konusu oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL veren yolcu aldığı fişi sosyal medya hesabından paylaşarak rahatsızlığını dile getirdi. Yapılan paylaşım sonrası birçok kullanıcı "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlarda bulundu.