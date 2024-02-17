Sabiha Gökçen'de görülmemiş fiyat! 1 simit ve 1 meyve suyu 500 TL
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Daha önce hava limanında yapılan satışların fiyatları sık sık sosyal medyada gündem olurken son paylaşım tartışma konusu oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL veren yolcu aldığı fişi sosyal medya hesabından paylaşarak rahatsızlığını dile getirdi. Yapılan paylaşım sonrası birçok kullanıcı "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlarda bulundu.
Havalimanlarında yapılan satışlar gündem olmaya devam ediyor. Bir yolcunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyuna verdiği fiyat herkesi şaşırttı. Yediği simit ve meyve suyunun satış fişini sosyal medyadan paylaşan vatandaş, tam 2 ürüne 500 lira ödediği görüldü.
2 ÜRÜNE TAM 500 TL ÖDEDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağı beklerken aldığı ürünlerin fişini paylaşan bir kişi sosyal medyada viral oldu. 1 simit ve 1 meyve suyuna tam 500 TL ödedi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Paylaşılan fişte simide 310 TL ve meyve suyu ise 190 TL fiyat yazıldı. Paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı bu duruma isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına “Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlarda bulundu.
İşte gelen bazı yorumlar;
Kaynak: Türkiye Gazetesi