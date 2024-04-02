Seçim bitti itiraz süreci başladı, birçok ilde az farklar var

Hatay’da başkanlık gece boyu el değiştirdi, son gülen AK Parti oldu. Bitlis’te AK Parti, DEM’i 180 oyla geçti; Kırklareli’de ise MHP, CHP’yi 400 oyla geçti. Kaybedenler usulsüzlük iddiası ortaya attı. İtiraz için bugün 17.00’ye kadar süre tanıyan YSK, son sözünü en geç perşembe gününe kadar söyleyecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türkiye genelinde çok sayıda belediyenin el değiştirdiği seçimler için itiraz süreci başladı. Hatay, Kırklareli, Artvin, Afyonkarahisar, Hatay, Çorum, Bitlis, gibi şehirler ile Pendik, Eyüpsultan ve Üsküdar gibi önemli ilçelerde oy farkının az olması yoğun bir itiraz süreceğinin yaşanacağının göstergesi oldu. İtiraz süreci öncelikli olarak sandık kurulları ile başladı. Önceki akşam sandıkların açılması ile adaylar ve müşahitler oy sayım döküm işlemleri sırasında sandık kurullarına itirazlarını yaptı. Partiler, sandık kurullarının kararları, oyların sayım ve dökümü ile tutanakların düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri aleyhine, ilçe seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar, oy verme gününden sonraki salı günü yani bugün saat 15.00’e kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılabilecek. İlçe seçim kurulları, itirazları en geç perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak. Bu aşamadan sonra itiraz sürece İl seçim kurullarında devam edecek. İl seçim kurulları da itirazları iki gün içerisinde yani pazar günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak sonuçlandıracak. İllerdeki itirazların tamamlanması ile Yüksek Seçim Kurulunda itiraz değerlendirme süreci başlayacak. Kanuna göre, siyasi partiler üç gün içinde YSK’ya başvurmak zorunda.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

10 Nisan Çarşamba gününe kadar itirazları kabul edecek olan YSK ise üç gün içinde itirazları karara bağlayacak. YSK’nın vereceği karar kesin olacak ve kararla ilgili başka bir yere başvurulamayacak. Ancak, Mart 2019 yerel seçimleri sırasında İstanbul’da yaşandığı gibi bir de “olağanüstü itiraz” yolu mevcut.