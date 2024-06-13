Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip edildiğini iddia etti! Valilik'ten açıklama geldi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Haziran 2024 15:17 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, dün Bursa'da takip edildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili harekete geçilirken Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, Ülkü Ocakları ile bağlantılarının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazanç'ı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır" denildi.