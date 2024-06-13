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Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip edildiğini iddia etti! Valilik'ten açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinan Ateş&#039;in ablası Selma Ateş takip edildiğini iddia etti! Valilik&#039;ten açıklama geldi

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, dün Bursa'da takip edildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili harekete geçilirken Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, Ülkü Ocakları ile bağlantılarının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazanç'ı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır" denildi.

Bursa'da, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'ın takip edildiğine ilişkin soruşturma yürütüldüğü bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler Ülkü Ocakları il başkan yardımcıları çıktı" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu oluştuğu belirtildi.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş takip edildiğini iddia etti! Valilik'ten açıklama geldi - 1. Resim

4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Selma Ateş Kazanç'ın dün annesinin ikametinden çıkarak Yıldırım ilçesindeki belediyeye ait Hünkar Köşkü isimli sosyal tesise arkadaşlarıyla gittiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Selma Ateş Kazanç'ın, burada takip edildiği yönünde Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuştur.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacıyla sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesi'nde görevli rehber olduğu, Ülkü Ocakları ile bağlantılarının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazanç’ı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır."

Açıklamada, tahkikatın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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