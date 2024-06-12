Adalet Bakanı Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: Duruşma 1 Temmuz'da başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş'in görüşmesiyle ilgili konuşan Tunç, "Bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli edecektir." ifadelerini kullandı. Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edilmesiyle ilgili de "Cumhuriyet savcılarımız iddiaları araştırıyor. Tehdit ya da hakaret söz konusuysa gerekli işlemler gerçekleşir." diye konuştu. Bakan Tunç, duruşmanın 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tunç, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi) O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var. Bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz’da duruşma başlıyor. 22 tutuklu sanık var dosyada. Bu sanıklar bakımından dava açıldı ve dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde. Tüm delilleriyle zaten kamuoyuna paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. Bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da dinledi ve bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi.

(Ayşe Ateş'in tehdit edilmesi) Bir şikayet varsa bunu ilgili mercilere aktarın dedik. Cumhuriyet savcılarımız iddiaları araştırıyor. Tehdit ya da hakaret söz konusuysa gerekli işlemler gerçekleşir.