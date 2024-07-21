Sinop'ta feci kaza! Akaryakıt istasyonuna girmek istedi canından oldu, çok sayıda yaralı var

Sinop-Ayancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop - Ayancık karayolunun 36. kilometresindeki İncirpınarı mevkiinde meydana geldi. Ö.K. idaresindeki otomobil, Ayancık'tan Sinop istikametine doğru giderken yolun sol tarafından bulunan akaryakıt istasyonuna girmek istedi.

Aynı istikamette seyir halinde olan ve sollamaya yapmak isteyen O.A. isimli şoförün kullandığı başka araç, Ö.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ö.K. ile diğer otomobilde bulunan Müyesser Açıkgöz, O.A., F.U., K.A., U.A. ve E.S. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Müyesser yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.