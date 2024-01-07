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    THY, havadaki felaketin ardından Boeing 737 MAX 9 uçaklarını yere indirdi

    ABD'de, Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parça kopmasının ardından THY'den tedbir kararı geldi. THY, filosundaki 5 Boeing 737 MAX 9 tipi uçağını seferden çektiğini duyurdu.

    THY, havadaki felaketin ardından Boeing 737 MAX 9 uçaklarını yere indirdi
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

    THY HEPSİNİ SEFERDEN ÇEKTİ

    FAA'nın ardından Türk Hava Yolları (THY) da filosundaki "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçaklarını seferden çekme kararı aldı. 

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filodaki bu uçakların uçuş güvenliği nedeniyle seferlerden çekileceğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda THY filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar THY, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir."

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ThyAbd
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