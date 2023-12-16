Yasa değişti, herkes gözünü Almanya'ya dikti! İşe alınacak meslek grupları belli oldu: İşte aranan şartlar

16 Aralık 2023 20:09 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 23:51

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Almanya’da Nitelikli İşgücü Göçü Yasası, 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak bu ülkeye gitmek isteyenlerin hayali Covid-19 sebebiyle suya düştü. Pandemi yüzünden uygulama askıya alındı. Almanya hükümeti, geçen kasım ayı bu yasada yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Böylelikle teknoloji sektörü başta olmak üzere birçok nitelikli meslek sahibine Avrupa'ya göç kolaylaşacak.

ALMANCA VEYA İNGİLİZCE ŞART

Yurtdışı iş ve meslek danışmanlık hizmeti veren LingoZet’in Kurucusu Zehra Şentürk Yavuz, Almanya'ya gitmek için aranan kriterleri anlattı. Yavuz "Almanya’da çalışmak isteyen bir kişi, başlangıç seviyesi de olsa Almanca bilmeli. Teknoloji tabanlı bazı mesleklerde iyi seviyede İngilizce konuşabilmek yeterli olabiliyor. Fakat hem Almanya’daki şirketler tarafından tercih edilmek hem de günlük hayatta zorluklarla karşılaşmamak için dil becerilerini geliştirmek lazım” dedi.

İKİNCİ AŞAMA MARTTA BAŞLIYOR

"Nitelikli İş Gücü Göç Yasası’nı doğru okumak, zaman ve maddi kaynak israfından kurtaracaktır" diyen Zehra Şentürk Yavuz "Yeni gelişmeler, 18 Kasım 2023 itibarıyla AB Mavi Kart başvurularındaki gelir sınırını aşağı çekiyor. Bu sayede, gelir sınırı işe yeni başlayanlar için daha erişilebilir hale geliyor. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan ve kolaylık sağlanan meslek gruplarının yelpazesi de büyütülüyor. Böylece çeşitli sektörlerde nitelikli çalışanların Almanya'da istihdam edilme imkanı artıyor. Mart 2024’ten sonra yasa değişikliğinde ikinci aşama başlayacak. Son olarak Haziran 2024 itibariyle puan sistemine dayalı ''Fırsat Kart' uygulaması yürürlüğe girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

DİKKAT! DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞMEYİN

Kulaktan dolma bilgiler veya internet üzerinden edinilen çeyrek enformasyonla Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin dolandırıcıların kurbanı olduğunu aktaran Yavuz "İnsanlar bu süreçte hem para hem de zaman kaybediyor. Almanya’da çalışmak isteyen nitelikli meslek sahibi birinin yapacağı en mantıklı davranış, danışmanlık hizmeti alarak süreci şartlara uygun olarak kendi akışı içinde ilerletmek. Çünkü, Almanya’ya herkes gidebilir gibi bir yaklaşım iyi niyetli değil. Yabancı dil becerileriniz, yaşınız, mesleki yeterliliğiniz ve diplomanız gibi unsurlar Almanya’da yaşamınızı sağlayacak etkenler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.