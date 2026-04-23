İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Muhittin Pamuk makam koltuğunu temsili olarak öğrenci Zeynep Duru Aktar'a devretti. Makama oturan minik Zeynep Duru'nun yetkililerden ilk isteğinin patlamış mısır olması yüzleri güldürürken, o anlar tebessümle karşılandı. Çocukların geleceğin teminatı olduğunun vurgulandığı ve bu tür etkinliklerin onların özgüvenine katkı sağladığının ifade edildiği temsili devir teslim töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası