Alanya’da dehşet! Kaldırımda yürüyen kadına yumruk ve bıçaklı saldırı kamerada
Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına yumruk atıp bıçakla saldırdıktan sonra kaçtı, polis saldırganı arıyor.
- Alanya'da yolda yürüyen bir kadın saldırıya uğradı.
- Saldırı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yumruk ve bıçakla gerçekleştirildi.
- Saldırgan olay yerinden kaçtı.
- Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından bıçakla saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, dehşet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
