Now You See Me (Sihirbazlık Çetesi) serisinin hayranlarının uzun süredir beklediği o an geldi. Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filminin vizyon tarihi belli oldu.

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan "Sihirbazlar Çetesi" (Now You See Me) serisinin üçüncü filmi için bekleyiş sona erdi.

Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson gibi isimlerin yer aldığı Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz filminin Türkiye vizyon tarihi netlik kazandı.

Sihirbazlar Çetesi 3 ne zaman, hangi gün çıkacak? Vizyon tarihi duyuruldu

SİHİRBAZLAR ÇETESİ 3 NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ GÜN?

Sihirbazlar Çetesi 3, 14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Sinemaseverler 14 Kasım Cuma günü beyaz perdede izleme fırsatı elde edecek.

Yönetmenliğini Ruben Fleischer'in yaptığı Sihirbazlar Çetesi 3'ün senaryosu Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith ve Michael Lesslie tarafından kaleme almıştır. Yapımcılığını ise Bobby Cohen ve Alex Kurtzman'ın üstlendiği, bir Amerikan soygun-gerilim filmidir.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ OYUNCULARI KİMLER?

Sihirbazlar Çetesi 3 filminin oyuncu kadrosunda önceki filmlerdeki rollerini yeniden oynayan Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher ve Morgan Freeman yer almaktadır.

Sihirbazlar Çetesi 3'ün, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecektir.

SEVCAN GİRGİN

