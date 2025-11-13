Kocaeli'de yangın çıkan evde dram: 11 aylık bebek öldü, 2 çocuk zehirlendi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 çocuk dumandan etkilendi.
- Yangın, bir apartmanın zemin katındaki bir dairede çıktı.
- Alevlerin bebeğin beşiğini sardığı belirtildi.
- Baba, anne ve itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü.
- Bebeğin cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.
- Dumandan etkilenen iki çocuk da hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova Emek Mahallesi 17/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan 11 aylık Ersin A'nın beşiğini saran alevler büyüdü. Yangını söndürmek isteyen baba Tayfun A. ve anne Hasretnur A, sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
11 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
İtfaiye personelinin ve ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ersin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Efe A. (4) ile Yağmur A. (2) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.