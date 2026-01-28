Kaydet

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Kayabaşı Bulvarı üzerinde yapımı süren bir binanın şantiye alanında, işçilerin ısınmak için yaktığı ateşin inşaat malzemelerine sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek 2 bin metrekarelik kapalı alanı etkisi altına alan alevler nedeniyle bazı işçiler ara katlarda mahsur kalarak binanın çatısına sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, çatıda bekleyen işçiler itfaiye merdiveni yardımıyla güvenli şekilde aşağı indirildi. Drone kameralarıyla havadan da görüntülenen yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

