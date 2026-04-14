Kaydet

İstanbul Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Karaköy girişinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 54 PN 692 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada, devrilen aracın sürücüsü durumu burnu bile kanamadan atlatarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, devrilen aracın içerisinde "Kabahat Bende" isimli şarkının çalmaya devam ettiği anlar dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası