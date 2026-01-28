Kaydet

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi Tarçın Sokak’ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.O. idaresindeki 59 AH 748 plakalı otomobil yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Önce yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarpan araç, ardından bir binanın doğal gaz kutusuna çarparak takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Patlayan doğal gaz kutusundan yayılan koku mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle gaz akışı kesilerek olası bir facia engellendi.

