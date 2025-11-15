Kaydet

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Bağcılar 8. Cadde üzerinde, 15 AT 551 plakalı hafif ticari araç ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 19 A 4823 plakalı ekip otosu henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen şiddetli kazada, ekip aracında görevli olan polis memuru B.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERKUT ÇALİKOGLU

