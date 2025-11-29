Kaydet

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde el freni çekilmeden park edilen bir otomobil kendi kendine hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde kaymaya başlayan otomobil, bir süre ilerledikten sonra yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak büyük hasara yol açtı ve devirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hem evde hem de araçta ciddi maddi hasar oluştu. Otomobilin kayma ve duvara çarpma anları çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

