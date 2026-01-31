Kaydet

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde farklı tarihlerde gerçekleşen 7 ayrı araçtan hırsızlık ve mala zarar verme olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Bölgedeki kısıtlı sayıdaki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayların meydana geldiği saatleri analiz ederek "dar alan çalışması" yürüttü. Titiz takip sonucu kimliği belirlenen ve yaşı küçük olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, mahalle sakinleri operasyonun başarısından dolayı polise teşekkür etti.

