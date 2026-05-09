Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tezgahına el koymak isteyen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcı ile memurlar arasında gergin anlar yaşandı. Tespih ve çakmak gibi ürünler sattığı tezgahını vermek istemeyen ve yaşanan çekiştirme sırasında ürünleri yere saçılınca sinirlenerek tekmeleyen şahıs, o anları saniye saniye kaydeden basın mensuplarını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Zabıta memurlarıyla girdiği sözlü tartışmada uyarılmadığını iddia eden ve "Bizi gariban gördünüz diye mi böyle yaptınız?" diyerek isyan eden öfkeli satıcının, kameralar önünde memurlara "Beni mi döveceksin, buyur döv" şeklinde rest çekmesi dikkat çekti.

