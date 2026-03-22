İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde, bitişik nizamda bulunan üç katlı iki gecekondu, büyük bir gürültüyle çöktü. Patlama sesinin ardından binaların yerle bir olduğunu gören mahalle sakinleri, toz bulutunun arasından yükselen dumanlara aldırış etmeden enkaz yığınına koştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinden önce bölgeye ulaşan vatandaşların, elleriyle molozları kazıyarak yaralılara ulaşmaya çalıştığı o kritik dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla enkaz altında kalan 9 kişi de sağ olarak kurtarılırken; binaların çökme anı, yükselen dumanlar ve mahallede yaşanan büyük panik, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Çevredeki riskli binalar tahliye edilirken, patlamanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

