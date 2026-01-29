Kaydet

Hatay’ın Antakya ilçesi çevre yolu üzerinde seyir halindeyken sağdan sollama yaparak trafik güvenliğini hiçe sayan bir otomobil sürücüsü, bölgedeki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ve emniyet birimlerinde yer almasının ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plaka ve sürücü kimliği tespit edilen şahsa, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafiği tehlikeye düşürmekten 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında adli mercilerce "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

