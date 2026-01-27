Kaydet

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden 29 yaşındaki İ.K., aracından aldığı demir sopayla tartıştığı kişiyi ayaklarından darp ettikten sonra bagajdan çıkardığı döner bıçağıyla bir kasap dükkanına kadar kovaladı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, 35 FA 0333 plakalı aracın sürücüsünü yakaladı. Toplam 7 ayrı maddeden 35 bin 919 TL para cezası uygulanan şahsın ehliyetine, ceza puanı sınırı nedeniyle 2045 yılına kadar el konuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatılan şahsın aracı ise trafikten men edildi.

