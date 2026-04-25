Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak savrulduğu kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı mevkiinde meydana gelen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ilçe merkezi istikametine giden aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görülürken, kazada ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

