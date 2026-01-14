Kaydet

Muğla’nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi 153 Sokak üzerinde bulunan Begonville Hotel isimli apart otelde güçlendirme çalışmaları yürütüldüğü sırada bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde ve yetkililerden alınan bilgilere göre, çökme anında bina içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekiplerin enkaz bölgesindeki incelemeleri devam ederken, olayın nedenine ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kordonu korunurken, ekiplerin enkaz üzerindeki çalışmaları sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası