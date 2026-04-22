Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde seyir halinde olan motosikletin, orta şeritte ilerlerken Anadolu Caddesi’ne dönmek için manevra yapan ve şeritteki motosikleti fark etmeyip önüne kıran otomobile çarpması sonucu sürücü yere yığıldı. Çarpmanın şiddetiyle yaşanan kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası