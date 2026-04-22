Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halinde olan Eyyüp Y. idaresindeki 27 BEB 510 plakalı motosiklet, 1025 Sokak'tan caddeye çıkan Şahin A. yönetimindeki 07 NNN 36 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yola savrulan motosiklet sürücüsü Eyyüp Y. yaralanırken, sürücünün kafası yerine motosiklette takılı olan kaskının ise çarpışmayla birlikte metrelerce uzağa fırladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası