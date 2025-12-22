Kaydet

Ankara yolu üzerindeki Tekeli Kantarı'nda görevli Karayolları ekipleri, denetim istasyonuna girmemek için plakalarını bez ve benzeri aparatlarla kapatan 6 tırın Samsun istikametine ilerlediğini fark ederek durumu polise bildirdi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, söz konusu tırlar bir dinlenme tesisinde park halindeyken kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde sanayi tesisine odun talaşı taşıdığı belirlenen araçların, sadece kantardan kaçmakla kalmayıp toplamda 65 ton 700 kilogram fazla yük taşıdığı ortaya çıktı. Kantara girmeme, aşırı tonaj, plakaların gizlenmesi ve sürüş süresi ihlali gibi pek çok maddeden işlem yapan ekipler, 6 araca toplamda 461 bin 875 TL idari para cezası uyguladı.

