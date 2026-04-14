Bolu-Karacasu yolu üzerinde gece saatlerinde devriye gezen trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsünün yakalanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı motosikletlinin önü, kısa süreli bir kovalamacanın ardından polis ekip aracıyla kesildi. Kaçmaya devam etmek için sağ manevra yapan sürücü, polis aracından inerek hızla koşan bir memur tarafından yaya olarak kıskıvrak durdurulurken, yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

