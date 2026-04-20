Kaydet

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde seyir halindeki 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü F.G., önünde ilerleyen ve sinyal vermeden sağa dönüş yapan 35 CFE 561 plakalı otomobili korna çalarak uyardı. Kendisine korna çalınmasına tepki göstererek otomobilden inen sürücü ve araçtaki diğer şahıslar, küfür ve hakaretler savurdukları motosiklet sürücüsüne saldırdı. Kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen darp ve şiddet olayının ardından polis merkezine giden talihsiz sürücü, elindeki görüntülerle birlikte trafik magandaları hakkında suç duyurusunda bulundu.

