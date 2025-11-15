İhlas Haber Ajansı (İHA) • Kaş
Sokak ortasında dehşet! Yaşlı adamı defalarca bıçakladı
Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye işçisi Gökay S., annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü 69 yaşındaki Yusuf Aygül’le sokak ortasında karşılaşınca tartışma büyüdü. Gökay S., yaşlı adamı vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Aygül tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde çevredekilerin çaresiz feryatları dikkat çekti.
