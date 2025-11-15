Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri paylaştı.

Yaz aylarından bu yana adeta deprem fırtınasına tutulan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yeniden sallandı.

BİR KEZ DAHA SALLANDILAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)'ın verilerine göre ilçede saat 11.46'da 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Sındırgı ilçesinde saat 11:08'de de 3.9 şiddetinde deprem olmuştu. Sarsıntıların art arda gelmesi kentte yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

Yaşanan depremler herhangi bir hasara yol açmadı.



