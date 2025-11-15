Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri paylaştı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaz aylarından bu yana yaşanan deprem fırtınası devam ediyor.
- Saat 11.46'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
- Depremin derinliği 12 kilometre olarak belirlendi.
- Saat 11:08'de de 3.9 şiddetinde deprem yaşandı.
- Depremler halka tedirginlik veriyor ancak herhangi bir hasara yol açmadı.
Yaz aylarından bu yana adeta deprem fırtınasına tutulan Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yeniden sallandı.
BİR KEZ DAHA SALLANDILAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)'ın verilerine göre ilçede saat 11.46'da 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.
Sındırgı ilçesinde saat 11:08'de de 3.9 şiddetinde deprem olmuştu. Sarsıntıların art arda gelmesi kentte yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.
Yaşanan depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
