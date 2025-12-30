Kaydet

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde 27 Aralık tarihinde meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın hedefi oldu. Yıldırımın isabet etmesiyle ağır yaralanan ve yere yığılan işçiye ilk müdahale, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, yıldırımın düştüğü an ve sarsıcı etkisi net bir şekilde yer alırken, yetkililer bölgedeki hava koşulları nedeniyle iş güvenliği konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

