Paris’in Montparnasse Garı’nda elindeki bıçakla tehditler savuran 44 yaşındaki saldırgan, polis uyarılarına rağmen ilerlemeyi sürdürünce vurularak etkisiz hale getirildi. Aile içi şiddet suçlarından sabıkalı olduğu belirlenen şahsın, yasağa rağmen Rennes’ten Paris’e gelip eşine ve çocuklarına zarar vermeyi planladığı ortaya çıktı. Olay sırasında seken kurşun bir yolcuyu hafif yaralarken, gar kısa süreliğine tahliye edildi ve seferlerde aksamalar yaşandı. Saldırgan “kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla soruşturulurken, polis memurunun silah kullanımı da IGPN tarafından inceleniyor. Savcılık, olayın terör bağlantılı olmadığını açıkladı.

ERKUT ÇALİKOGLU

