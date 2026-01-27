Kaydet

Eskişehir’in Yenikent Mahallesi Zümrüt Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Afyonkarahisar’dan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitmek üzere yola çıkan Bahtiyar Y. idaresindeki 03 VT 855 plakalı otomobil, hafif yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Virajı alamayarak takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü, eşi ve torunu, taklalar atan otomobilden kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde ciddi bir yaralanması bulunmadığı anlaşılan aile fertleri, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tedaviyi reddetti. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

