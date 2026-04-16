Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'nde kapalı çarşı girişindeki yaya geçidinden geçen Hanım Yücel ve kızı Selin Gökçe Yücel'e çarpan motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Diğer araçların durarak yol verdiği anne ve kıza durmayarak çarpan 42 AEM 691 plakalı motosikletin sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaralılar yerde yatarken kendisi de savrulduğu yerden kalkıp çevredekilerin şaşkın bakışları arasında motosikletine binerek uzaklaştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesi bulunmazken, vatandaşların aldığı plakadan tespit edilip telefonla arandıktan sonra Cumhuriyet Polis Karakolu'na gelen motosiklet sahibine olay yerini terk etmesinden dolayı 46 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alındı.

