Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Bahattin Göktaş, evinin önünde yürüdüğü sırada yerde duran bir Türk bayrağını fark etti. Ay yıldızlı bayrağın yerde kalmasına gönlü elvermeyen Göktaş, büyük bir hürmetle eğilerek bayrağı yerden kaldırdı. Üzerindeki tozları titizlikle temizleyen ve bayrağı üç kez öpüp alnına koyan duyarlı vatandaş, ardından bayrağı düştüğü yerdeki askısına tekrar özenle sabitledi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu samimi ve anlamlı anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce beğeni ve takdir dolu yorum alarak izleyenleri duygulandırdı. Milli değerlere olan bağlılığı ve sergilediği örnek davranışıyla gönülleri fetheden Göktaş’ın bu hassasiyeti, bayrak sevgisinin en saf ve içten hallerinden biri olarak büyük takdir topladı.

