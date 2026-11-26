1 ay önce evlenmişlerdi! Balkondan düşerek ölen Kardelen’in eşinin ilk ifadesi: Atlama dedim, atladı
Sultangazi’de 5’inci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen Hoş E.,’nin tutuklanan eşinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Burak E. “Tartışma yaşadık, mutfağa geçti. Balkona çıktı, atlama dedim, atladı" dedi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kardelen Hoş E.,’nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
1 ay önce evlenen Kardelen’in tutuklanan eşi Burak E.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı.
“ATLAMA DEDİM, ATLADI”
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Burak E. "Tartışma yaşadık, mutfağa geçti. Balkona çıktı, atlama dedim, atladı" dedi.
NELER OLMUŞTU?
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Kardelen Hoş E. (22), ikamet ettiği binanın 5'inci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TARTIŞMA SESLERİ GELDİ
Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Kardelen Hoş E. ile eşi Burak E. arasında olaydan önce uzun süreli bir tartışma yaşandığı, daireden tartışma seslerinin geldiği yönünde beyanlar alındı.
EŞİ TUTUKLANDI
Yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Burak E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.