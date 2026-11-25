Yaklaşık bir ay önce dünyaevine giren 22 yaşındaki Kardelen Hoş E. ile Burak E.'nin evliliği acı sonla bitti. Genç kadın Sultangazi'de bulunan 5'inci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kardelen Hoş E. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında beyanları alınan çevredeki vatandaşlar, çift arasında şiddetli tartışmalar yaşandığını belirtti. Gözaltına alınan koca Burak E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Kardelen Hoş E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Burak E. tutuklanırken, çiftin yaklaşık 1 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kardelen Hoş E. (22), ikamet ettiği binanın 5'inci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın acil serviste tedavi altına alındı. Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede yaşayan vatandaşların bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada, Kardelen Hoş E. ile eşi Burak E. arasında olaydan önce uzun süreli bir tartışma yaşandığı, daireden tartışma seslerinin geldiği yönünde beyanlar alındı.

Günler önce evlenmişlerdi! Biri toprak altına biri cezaevine girdi

YENİ EVLİ ÇİFTİN EVİNDE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ TUTUKLAMA

Yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Burak E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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