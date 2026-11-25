Denizli’de gürültü ihbarı yapılan adreste elleri ve kolları bağlanmış halde bulunan 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Korkunç olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle Kaydet a- | +A

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta korkunç bir olay yaşandı. Mahallede yer alan 2 katlı bir apartmandan sabaha karşı gürültü ve boğulma sesi duyan komşular, ihbarda bulundu.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

İhbar yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.

Komşuların ihbarı dehşeti ortaya çıkardı! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu, 3 kişi gözaltında

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Komşuların ihbarı dehşeti ortaya çıkardı! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu, 3 kişi gözaltında

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, Karagöz’ün yakınları gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi. Polis, şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindirdi. Korkunç olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Komşuların ihbarı dehşeti ortaya çıkardı! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu, 3 kişi gözaltında

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDenizli

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala