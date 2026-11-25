Komşuların ihbarı dehşeti ortaya çıkardı! Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu, 3 kişi gözaltında
Denizli’de gürültü ihbarı yapılan adreste elleri ve kolları bağlanmış halde bulunan 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Korkunç olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Alparslan Mahallesi 5559. Sokak'ta korkunç bir olay yaşandı. Mahallede yer alan 2 katlı bir apartmandan sabaha karşı gürültü ve boğulma sesi duyan komşular, ihbarda bulundu.
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ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU
İhbar yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan evde bulunan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, Karagöz’ün yakınları gözaltına alınan şüphelileri linç etmek istedi. Polis, şüphelileri güçlükle ekip otosuna bindirdi. Korkunç olaya ilişkin inceleme başlatıldı.