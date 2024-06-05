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1 milyar dolarlık vurgunda adı geçen eski hakem Bülent Demirlek'ten akılalmaz zenginlik vaadi

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Gündem Haberleri

'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto platformu üzerinden kurulan saadet zincirinde tutuklanan isimlerden biri de FIFA kokartlı eski hakem Bülent Demirlek'di. Dudak uçuklatan vurgunda adı geçen eski hakemin yatırımcıları ikna etmeye çalıştığı video ortaya çıktı. Zenginliği vadeden Demirlek'in "Maaşlı çalışan var mı sizin çevrenizde?" ifadeleri dikkat çekti. 

Geçtiğimiz hafta Ankara merkezli 22 ilde yapılan 'Sibergöz-42' operasyonu ses getirmişti. Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'sıfır risk ile yüksek kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda iki isim dikkat çekti: Aşkım Kapışmak ve Bülent Demirlek. 

1 milyar dolarlık saadet zincirinde binlerce kişi mağdur edilmişti. Operasyon kapsamında, gözaltına alınanlardan yazar Aşkım Kapışmak savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakem Bülent Demirlek ise paylaştığı linkle yatırımcıları toplantılara davet ediyordu. Böylece yatırımcılar hem Demirlek'in sistemin nasıl çalıştığını anlattığı canlı Zoom toplantılarına giriyor hem de otellerde yapılan toplantılara katılıyordu.

BÜLENT DEMİRLEK'TEN ZENGİNLİK VAADİ

Kanal D Haber'in ortaya çıkardığı videoda,  kalabalık toplantılarda Demirlek "Maaşlı çalışan var mı sizin çevrenizde? Çok zengin, maaşlı çalışıyor ama harika şeylere sahip?" gibi sorular yönelterek yatırımcıları ikna etmeye çalıştı.

'FUTBOL HAKEMİYİM' DEYİP İKNA ETTİ

Demirlek katılımcılara "Futbol hakemiyim. Bugün toplantıya sizin için hazırlandım" sözleriyle de sesleniyordu.

Suç örgütü Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de faaliyet yürütüyordu. Hatta tanıtım amacıyla turlar düzenlendi.

Öte yandan toplanan paraların yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
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