Gözaltına alınan ünlü yazar Aşkım Kapışmak serbest: İlk paylaşım geldi

Ankara merkezli 21 ilde kripto dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden biri olan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı. Kapışmak, ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı ve suçlamaları reddetti.

“Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kapışmak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim."

NE OLMUŞTU?

Yazar Aşkım Kapışmak’ın, Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürüldüğü öğrenilmişti.