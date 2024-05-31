Aşkım Kapışmak'ın gözaltına alındığı milyar dolarlık vurgunda yeni iddialar

Sıfır risk yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan, içlerinde yazar Aşkım Kapışmak’ın da bulunduğu 127 kişinin gözaltına alındığı "Smart Trade Coin" soruşturmasında yeni bir iddia geldi. Avukat Buğrahan Kutlu, "Kesin kar getirili' denilerek mağdurların 2 milyar dolarından bahsedilen bir dolandırma olayı gerçekleşiyor. Yaklaşık 40 bin civarında biz mağdur olduğunu düşünüyoruz. Dosyada gizli karar olduğu için çok detaylı tabi bilgi veremiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Sibergöz-42’ operasyonlarında ‘Smart Trade Coin’ isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen ve içlerinde yazar Aşkım Kapışmak’ında bulunduğu 127 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

İlgili Haberler Eşi Merve Veziroğlu'nu 58 kere bıçaklayan zanlıya 26 yıl hapis cezası

BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ

Yapılan operasyonun ardından sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden mağdur olan vatandaşlar ise avukatları eşliğinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında bir konuşma gerçekleştiren mağdur avukatı Buğrahan Kutlu, 2021 yılında müvekkilinin dolandırılmasıyla olaya dahil olduğunu belirterek, “Bir kripto para borsası üzerinden mağdurlara kesin kazanç vaat ediliyor.

"2 MİLYAR DOLARDAN BAHSEDİLİYOR"

Bu da ‘bizim bir sistemimiz var. Alım-satım işlemlerini otomatik yapıyor. Kesin kar getirili' denilerek mağdurların 2 milyar dolarından bahsedilen bir dolandırma olayı gerçekleşiyor. Yaklaşık 40 bin civarında biz mağdur olduğunu düşünüyoruz. Dosyada gizli karar olduğu için çok detaylı tabi bilgi veremiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYBEDİLEN MİKTAR GERİ ALINABİLECEK Mİ?

Kutlu, soruşturmanın ardından savcılığın suçlu olduğuna kanaat getirdiği kişiler hakkında bir kamu davası açacağını söyleyerek, “Bunun sonunda cezalandırmalar yapılacak. Ardından tabii işin hukuk davası boyutu var. Kaybedilen miktarların geri alınması yönünde. Burada da ciddi bir mal varlığına el konulmuş durumda. Bizim kaybedilen paraları, dolandırılıp alınan paraları, saadet zincirine kaptırılan miktarları alma konusundaki umudumuz da bu paralar. İşin takipçisiyiz yaklaşık 3-4 senedir. İnşallah olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz” şekline konuştu.

"550 BİN DOLAR PARAM GİTTİ'

Platformun kapandığı 5 Haziran 2021 tarihinde 115 tane kripto parasının olduğunu açıklayan Koç, “O gün bu kriptolar 550 bin dolara denk geliyordu. bu sistemin içerisinde 5 Haziran 2021 benim bu kadar param gitti” şeklinde konuştu.