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Biden'dan skandal ateşkes çıkışı: Hamas'ın olmadığı bir Gazze...

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Biden&#039;dan skandal ateşkes çıkışı: Hamas&#039;ın olmadığı bir Gazze...

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes çalışmalarını değerlendirdi. Biden, "İsrail 3 aşamalı bir teklif sundu. Rehineler için de görüşmelerimiz sürüyor. İlk aşama 6 hafta, ikinci aşamada rehineler verilecek. Gazze'de savaşın kalıcı olarak sona ermesine odaklandık. Gazze'de Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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