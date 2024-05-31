Biden'dan skandal ateşkes çıkışı: Hamas'ın olmadığı bir Gazze...

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 31 Mayıs 2024 20:37 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 20:45 - Güncelleme:

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes çalışmalarını değerlendirdi. Biden, "İsrail 3 aşamalı bir teklif sundu. Rehineler için de görüşmelerimiz sürüyor. İlk aşama 6 hafta, ikinci aşamada rehineler verilecek. Gazze'de savaşın kalıcı olarak sona ermesine odaklandık. Gazze'de Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız" dedi.