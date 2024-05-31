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Hamas lideri Heniyye'den ateşkes için yeni açıklama: "İsrail Gazze'den çekilene kadar anlaşma yok"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamas, İsrail, İsmail Heniyye, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de aylardır süren katliama karşı ateşkes ve esir takasına hazır olduğunu açıklayan Hamas'tan yeni açıklama geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye, "İsrail çekilene kadar anlaşma yok" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına karşı Hamas, dün rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıklamıştı. Hamas'tan ateşkese ilişkin yeni açıklama geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'den çıkmadığı sürece taraflar arasında bir anlaşma olmayacağını belirtti.

HENİYYE: İSRAİL'E TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde İsrail ile ateşkese varılmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirme yaptı.
 
Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuşan Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların arabuluculara 'İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini' belirtti.

ŞARTLARINI AÇIKLADI

Siyasi Büro Başkanı barış şartlarını saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesi ardından yapılabileceğini söyledi.

'GAZZE HALKI ALTERNATİF KABUL ETMEYECEK'

Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikkat çekerek Filistin topraklarında birliğin, tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.
Heniyye ayrıca, İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını ifade etti ve siyonizmle mücadele çağrısı yaptı.
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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